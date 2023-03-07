"مجلس التعاون الخليجي" يدين اقتحام الاحتلال لجنين ومخيمها

الرياض/سما/

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، والذي أدى إلى استشهاد 6 مواطنين، وإصابة العشرات.

وأكد البديوي في بيان، اليوم الأربعاء، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وجدد البديوي تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرق