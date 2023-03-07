  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"مجلس التعاون الخليجي" يدين اقتحام الاحتلال لجنين ومخيمها

الأربعاء 08 مارس 2023 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مجلس التعاون الخليجي" يدين اقتحام الاحتلال لجنين ومخيمها



الرياض/سما/

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، والذي أدى إلى استشهاد 6 مواطنين، وإصابة العشرات.

وأكد البديوي في بيان، اليوم الأربعاء، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وجدد البديوي تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرق

#مجلس التعاون الخليجي

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال منفذ عملية حوارة.. من هو؟ (صور وفيديو)

كتائب القسام توجه رسالة لشعبنا عقب مجزرة الاحتلال في جنين

"الشهيد الجد".. من هو منفذ عملية حوارة الذي اغتالته "إسرائيل"؟

صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

بالفيديو: إصابة 3 جنود إسرائيليين في جنين

حماس والجهاد تعقبان على مجزرة الاحتلال في جنين

بالفيديو: كتيبة جنين تسقط طائرتين مسيّرتين للاحتلال

الأخبار الرئيسية

حماس: المقاومة بغزة على جهوزية تامة لمواجهة أي حماقة يرتكبها الاحتلال

مقاومون يطلقون النار تجاه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة

اليمين الإسرائيلي يدعو لتعيين وزير أكثر دموية من غالانت

photo_2023-03-07_19-20-19

"لوموند" الفرنسية: التهديدات تتراكم في الضفة الغربية المحتلة

إصابة طفيفة في قصف إسرائيلي شرق خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية