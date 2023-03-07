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مقاومون يطلقون النار تجاه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة

الأربعاء 08 مارس 2023 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاومون يطلقون النار تجاه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة



نابلس/سما/

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم، النار تجاه رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان خلال قيامه بجولة قرب نابلس.

وبحسب القناة الـ7 العبرية فإن  فلسطينيون أطلقوا النار تجاه رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان أثناء تجوله في مستوطنة "متسبيه يوسيف" المقامة على جبل جرزيم في نابلس.


وذكرت القناة الـ12 العبرية أن 4 أعيرة نارية أطلقت تجاه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، خلال جولة في منطقة متسبيه يوسف، لا إصابات .

وأضافت: "هذه المرة الثانية خلال الأشهر الخمسة الماضية التي يتعرض فيها داغان لإطلاق نار.

#يوسي دغان

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