مشاهد مؤثرة للإفراج عن الأسير محمد الكردي بعد قضائه 16 عاما بسجون الاحتلال (فيديو)

رام الله/سما/

تداول نشطاء لقطات مؤثرة للإفراج عن الأسير الفلسطيني محمد الكردي، بعد 16 عاما قضاها في سجون الاحتلال، واستقباله في بلدته بالضفة الغربية.



ويبلغ الأسير 36 عاما من العمر، وكان اعتقل عام 2007، وحكم عليه الاحتلال بالسجن 16 عاما، حصل خلالها على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية.



وعقد الأسير قرانه خلال فترة أسره، وانتظرته خطيبته حتى أفرج عنه مساء أمس، واستقبلته مع أسرته في مشاهد مؤثرة.

يشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ 4700 أسير، بينهم 34 أسيرة، و 150 طفلا، و 835 معتقلا إداريا دون أحكام.

