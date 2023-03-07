  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مشاهد مؤثرة للإفراج عن الأسير محمد الكردي بعد قضائه 16 عاما بسجون الاحتلال (فيديو)

الأربعاء 08 مارس 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد مؤثرة للإفراج عن الأسير محمد الكردي بعد قضائه 16 عاما بسجون الاحتلال (فيديو)



رام الله/سما/

تداول نشطاء لقطات مؤثرة للإفراج عن الأسير الفلسطيني محمد الكردي، بعد 16 عاما قضاها في سجون الاحتلال، واستقباله في بلدته بالضفة الغربية.

ويبلغ الأسير 36 عاما من العمر، وكان اعتقل عام 2007، وحكم عليه الاحتلال بالسجن 16 عاما، حصل خلالها على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية.

وعقد الأسير قرانه خلال فترة أسره، وانتظرته خطيبته حتى أفرج عنه مساء أمس، واستقبلته مع أسرته في مشاهد مؤثرة.

يشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ 4700 أسير، بينهم 34 أسيرة، و 150 طفلا، و 835 معتقلا إداريا دون أحكام.
 

#محمد الكردي

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال منفذ عملية حوارة.. من هو؟ (صور وفيديو)

كتائب القسام توجه رسالة لشعبنا عقب مجزرة الاحتلال في جنين

"الشهيد الجد".. من هو منفذ عملية حوارة الذي اغتالته "إسرائيل"؟

صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

بالفيديو: إصابة 3 جنود إسرائيليين في جنين

حماس والجهاد تعقبان على مجزرة الاحتلال في جنين

بالفيديو: كتيبة جنين تسقط طائرتين مسيّرتين للاحتلال

الأخبار الرئيسية

حماس: المقاومة بغزة على جهوزية تامة لمواجهة أي حماقة يرتكبها الاحتلال

مقاومون يطلقون النار تجاه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة

اليمين الإسرائيلي يدعو لتعيين وزير أكثر دموية من غالانت

photo_2023-03-07_19-20-19

"لوموند" الفرنسية: التهديدات تتراكم في الضفة الغربية المحتلة

إصابة طفيفة في قصف إسرائيلي شرق خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية