رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية.

يديعوت احرونوت

مقربون من وزير القضاء يصفون التسوية الجديدة لجهاز القضاء بنقطة انطلاق

شركة الائتمان العالمية موديس تحذر من ان الانقلاب القضائي قد يؤدي الى خفض الائتمان لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها

اغلاق الحساب: تصفية منفذ عملية حوارة وخمسة آخرين من جنين

إصابة ثلاثة من افراد وحدة اليمام في جنين ونقلهم الى مستشفى رمبام بحيفا

المفتش العام للشرطة يصدر تعليماته بالتاهب في القدس وعلى خط التماس والمدن المختلطة تخوفا من عمليات انتقامية

كتائب شهداء الأقصى: الرد على عملية جنين سيكون بتل ابيب

القانون الذي سيعرض جنود وضباط الجيش الى الاعتقال والمحاكمة في دول عديدة في العالم، منح الحصانة الكاملة للجنود وعدم محاكمتهم

معاريف

التصفية واليقظة وإعلان حالة الطوارئ بعد عملية جنين وقتل منفذ عملية حوارة وخمسة فلسطينيين اخرين

مستشار الامن القومي الأمريكي: ملتزمون بعمق امن إسرائيل ولن نسمح لإيران بإنتاج السلاح النووي

وزير الدفاع الأمريكي سيزور مصر والأردن والعراق وإسرائيل

تخوف امريكي من التصعيد الأمني في الضفة في شهر رمضان.. قد يؤثر على المنطقة

لبناني تمكن من خطف "باغة" رصاص من جندي إسرائيلي خلال مواجهات بين الجنود ومواطنين لبنانيين

هآرتس

كبار المسؤولين في الليكود: لا نقترب من التسوية في الجهاز القضائي وكل ما ينشر خداع

وزير القضاء يعارض التسوية على مطلب نتنياهو التوصل الى اتفاق

قتل منفذ عملية حوارة وخمسة اخرين في جنين

عموس هرئيل يكتب: دائرة الدم مستمرة والكشف عن التعاون بين منفذي العمليات في جنين ونابلس، وفي الوقت الذي يساعد فيه الفلسطينيين للمواجهة العسكرية مع إسرائيل، يواصل عدد كبير من المستوطنين الاعتداء على حوارة، بعد الفشل المخزي بمنع حرقها الأسبوع الماضي

شهادات من حوارة حول اعتداءات المستوطنين على حوارة ورقص الجنود معهم

افتتاحية الصحيفة: الرقص في حوارة بعيد المساخر والاعتداء والضرب على سكان البلدة