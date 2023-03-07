سره الباتع.. إنتاج ضخم وحكاية بين زمنين

وكالات / سما /

إشادات كبيرة حصدها برومو مسلسل "سره الباتع" والذى يضم أكثر من 60 نجمة ونجمة من مصر والوطن العربى، حيث نال البرومو إعجاب النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعى والجمهور على حد سواء، ووصفوه بأضخم عمل فنى في الموسم الرمضانى، من حيث الديكورات والمجاميع والتصوير والقصة التي تدور بين زمنين بين الماضى والحاضر.

"سره الباتع" يقدم صورة مختلفة للريف خلال فترة الحملة الفرنسية، من خلال رؤية درامية تدور بين زمنين، الأول فى العصر الحالى، ويبحث خلاله البطل عن لغز، والثانى يعود لزمن الحملة الفرنسية، ليقدم العمل مقاربة بين هذين العصرين للوصول إلى معنى واحد.

وبمجرد عرض البرومو أعاد الجمهور نشره بشكل مكثف، خاصة فى ظل الضخامة الإنتاجية التى عكستها المشاهد المعروضة، خاصة فيما يتعلق بظهور مئات الممثلين من المجاميع ممن يجسدون أدوار أبناء الشعب المصرى أو جنود الحملة الفرنسية.

وأشاد الجمهور بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مجال الإنتاج الدرامى، وحرصها على إعادة الأعمال التاريخية والدرامية الضخمة إلى الواجهة.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلاً وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

ويشارك فى بطولة المسلسل أيضًا أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير، جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.