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إزاحة الستار عن ممر غامض في الهرم الأكبر

الأربعاء 08 مارس 2023 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إزاحة الستار عن ممر غامض في الهرم الأكبر



وكالات / سما /

أزيح الستار مؤخرًا عن ممر غامض مخفي مدفون في عمق الهرم الأكبر خوفو لأول مرة، بعد أن تم اكتشافه عام 2016 على يد العلماء ولكن حينها لم يكشف عن أسراره.

اكتشف العلماء الممر في عام 2016 لكنهم لم يرغبوا في إتلاف الهرم البالغ من العمر 4500 عام للوصول إليه ، لذلك شرعوا في مشروع مدته سنوات لمحاولة التسلل في الأسرار التي قد يحملها التجويف.

باستخدام كاميرا التنظير الداخلي وتقنية تسمى التصوير الشعاعي للميون بالأشعة الكونية ، تمكن الخبراء من رسم خريطة للممر لأول مرة والتأكد من أنه يبلغ طوله 30 قدمًا (9 أمتار) وعرضه 7 أقدام (2.1 مترًا).

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها عن هذا الممر، إلى إنه من المحتمل أن يكون مصممًا للمساعدة في إعادة توزيع وزن الهرم حول المدخل أو غرفة أخرى لم يتم اكتشافها بعد.

يعد الهرم الذي يبلغ ارتفاعه 479 قدمًا (146 مترًا) ، والذي تم بناؤه كغرف دفن ملكية حوالي عام 2560 قبل الميلاد ، هو الوحيد من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم الذي لا يزال قائماً.

وأضح التقرير إن الممر غير المكتمل ، الذي يقع خلف المدخل الرئيسي ، يمكن أن يساهم في المعرفة حول بناء الهرم، ومن المحتمل أن يكون قد تم بناؤه لتخفيف وزن الهرم على المدخل الرئيسي ، 22 قدمًا (7 أمتار) أدناه ، أو على غرفة أو مساحة أخرى غير مكتشفة بعد

فيما يُعتقد أيضًا أن خمس غرف فوق حجرة دفن الملك في جزء آخر من الهرم قد تم بناؤها لإعادة توزيع وزن الهيكل الضخم.

فقد اكتشف العلماء الممر من خلال التصوير الشعاعي للميون بالأشعة الكونية ، قبل استعادة الصور له عن طريق تغذية منظار داخلي بسمك 6 مم من خلال مفصل صغير في أحجار الهرم.

#الهرم #الجيزة #مصر #القاهرة #خوفو

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