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الجامعة العربية تدين مجزرة الاحتلال في جنين

الأربعاء 08 مارس 2023 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تدين مجزرة الاحتلال في جنين



القاهرة / سما /

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجزرة الدموية الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها أمس.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن هذه المجزرة الدموية الجديدة وهي الرابعة منذ بداية العام 2023، تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ووزراؤها العنصريون المحرضون، وامتداداً لسلسلة المجازر والجرائم المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدن جنين ونابلس وأريحا وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية.

كما أدانت الأمانة العامة اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام "عيد المساخر" اليهودي، بحماية من جيش الاحتلال، واستمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية المتصاعدة اليومية على بلدة حوارة بمدينة نابلس، والاعتداءات الهمجية على حياة المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، استمراراً لممارسة إرهاب الدولة الرسمي المنظم والانتهاكات الجسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحمّلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة والخطيرة، وعن تداعياتها على الوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالبت مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري لوقف المجازر في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية التي يذهب ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، ومساءلة مرتكبي الجرائم طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، وعدم السماح للجناة الإفلات من العقاب، وإنصاف الشعب الفلسطيني في تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس كباقي شعوب العالم.

#جنين #الجامعة العربية #الاحتلال

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