الخارجية ترحب بقرار برلمان جنوب إفريقيا تخفيض مستوى سفارتها لدى إسرائيل

رام الله / سما /

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتبني برلمان جمهورية جنوب افريقيا قرارا بتخفيض مستوى سفارتها لدى إسرائيل إلى مكتب اتصال، معتبرة اياه انسجاما مع المواقف التاريخية الصادقة والشجاعة التي تتخذها جنوب افريقيا لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في الساحات كافة.

وأعربت الوزارة عن شكرها لجمهورية جنوب افريقيا رئيسا وحكومة وشعبا على هذا القرار، مؤدكة أنه خطوة مهمة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى طريق تحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في المنطقة.

وقالت إن هذا القرار رسالة قوية إلى العالم بأن جنوب افريقيا تقف دائما في الجانب الصحيح من التاريخ ومنارة للأمل، رائدة في السعي إلى عالم أكثر عدلا وانصافا، خاصة وان القرار طالب بمساءلة دولة الاحتلال.