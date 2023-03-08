وكالات / سما /

أسباب الصداع في رمضان وكيفية تجنبه، هذا ما سنتناوله في هذا المقال لأنه الإنسان في شهر رمضان يتعرض إلى العديد من المشاكل والاضطرابات الصحية بسبب أسباب مختلفة وتتعلّق بتغيّر النظام الغذائي وساعات النوم، وتحديداً إذا رافق ذلك القيام بمجهود بدني شاق.

يعتبر الصداع في رمضان هو أحد أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الناس وتنتشر بين أعداد كبيرة منهم، فيبدا المصاب بالصداع بالبحث عن وسائل وخطوات تساعده على التخلّص من صداعه والقضاء عليه؛ حتّى يستطيع إكمال صيامه بشكل طبيعي، وحتى يستطيع أيضاً أن يقوم بأعماله ونشاطاته المختلفة بشكل طبيعي وبأقل ضرر؛ لذلك سوف نتحدّث هنا عن أهمّ الأسباب التي تؤدّي إلى وجود الصداع في شهر رمضان، إضافةً إلى الطرق والنصائح التي تساعد على تخفيفه وعلاجه.

أسباب الصداع في رمضان وكيفية تجنبه

الصداع بداية رمضان بسبب قلة عدد ساعات النوم أو اضطرابها وبالتالي اضطراب الساعة البيولوجية للإنسان.

عدم أخذ الجسم الكمية الكافية والتي يحتاجها من الكافيين، وتحديداً إذا كان الشخص معتاد على نسبة معينة منها من خلال تناوله للشاي او القهوة إضافةً إلى تناول الشوكولاتة.

هناك أشخاص يصابون بالصداع في شهر رمضان نتيجة تغير ساعات تناول الطعام لديهم، وتحديداً إذا كانوا معتادين على ساعة معينة لتناول وجبة الفطور مثلاً او الغداء، فيؤدي تغييرها إلى صداع في الرأس.

إذا كان الشخص الصائم مُدخناً، فإنّ تغيّر كمية النيكوتين التي يحصل عليها تؤدي أيضاً إلى إصابته بصادع شديد؛ نتيجةً لعدم تدخينه العدد الذي اعتادته من السجائر.

علاج الصداع في رمضان

الحرص على تنظيم عدد ساعات نومك بحيث تحصل من خلال على الساعات الكافية من النوم لراحتك الجسدية والعصبية، وتتناسب مع دوامك وعملك في الصباح أيضاً، ويتم ذلك بالتقليل من عدد ساعات السهر وتحديداً إذا كنت من الأشخاص المصابين بأحد أنواع الصداع من النصفي أو العنقودي أو التوتري وغيرها.

تناول وجبة سحور في ساعة متأخرة، بحيث تتضمّن الأغذية الصحية والمتوازنة والأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتين قليل الدسم

شرب الماء بكثرة والسوائل الأخرى المختلفة حتى تعوض النقص في سوائل جسمك.

لتجنب الصداع في رمضان ابتعد عن تناول الأشربة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين كالقهوة والشاي أو المشروبات الغازية والشوكولاتة.

لتجنب الصداع في رمضان قلّل من عدد الساعات التي تتعرض خلالها لأشعة الشمس واحرص على ارتداء النظارة الشمسية أو قبعة الرأس إذا اضطررت للظهور فيها.

تجنّب الأمور التي تسبب لك التوتر العصبي والتوتر؛ لأنه يسبب أصعب حالات ونوبات الصداع.

أطعمة تحفز الصداع النصفي

تناول الخبز أو المعجنات ذات الخميرة الطازجة

الموز والأفوكادو

الفواكه الحمضية

الأطعمة ذات الغلوتامات أحادي الصوديوم

الطماطم

اللحوم المعالجة

البصل النيئ

أعراض صداع العين

ألم شديد في إحدى شقوق الرأس ويكون في أغلب الأحيان ليلًا، ومن الممكن تنقل الآلم بين شقي الرأس من نوبة إلى أخرى.

الكحوليات

التدخين

أسباب وراثية بالعائلة.

ممارسة الرياضية

علاج صداع العين

استنشاق الأوكسجين ويكون فاعلًا هذا النوع من العلاج مع بداية أول خمس دقائق من النوبة لذا على المصاب الحفاظ على أنبوبة الأوكسجين معه.

تناول الأدوية والعقاقير مثل عقار الأرجوتامين ويعد هذا العقار الأمثل في العلاج وعقار الدي هيدرو إرجوتامين، أو تناول الأدوية المسكنة للآلام أو أدوية التخدير الموضعي.

حقنة البريدنيسون في العضل.