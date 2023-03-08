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الشعبيّة: الاعتداء على جنازة الشهيد خروشة بلطجة يمارسها إلّا من يدير الظهر لمقاومة شعبنا

الأربعاء 08 مارس 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة: الاعتداء على جنازة الشهيد خروشة بلطجة يمارسها إلّا من يدير الظهر لمقاومة شعبنا



غزة / سما/

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، اعتداء أجهزة أمن السلطة على موكب تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة منفّذ عملية حوارة البطوليّة، والذي ارتقى يوم أمس إلى جانب ثلة من الأبطال خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين الصامد.

ووصفت الجبهة الاعتداء بحق المشاركين في الجنازة بالبلطجة التي لا يمارسها إلّا من يدير الظهر لمقاومة شعبنا، مؤكدةً رفضها الكامل لأشكال القمع والترهيب، داعيةً لاحترام حقوق أبناء شعبنا العظيم وتضحياتهم.

وجدّدت الجبهة الشعبية دعوتها لوقف الملاحقات الأمنيّة بحق مناضلي شعبنا، داعيةً إلى رص الصفوف وطنيًا في مواجهة الاحتلال، وتجاوز حسابات أوسلو والتزاماتها الأمنية الهزيلة.

وفي ختام تصريحها، أشادت الشعبيّة بالنموذج الوطني الوحدوي في مقاومة العدو الذي تحتضنه نابلس وجنين وغيرهما من المدن والمخيمات، وامتداده للعديد من مناطق الضفة المحتلة، والذي بات يشكّل عنوانًا بارزًا في مقاومة الاحتلال، والرد على جرائمه.

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