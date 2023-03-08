ضغوط بالكونغرس لمنح بايدن صلاحية حظر "تيك توك" في أمريكا

وكالات / سما /

يسعى الكونغرس الأمريكي إلى منح إدارة الرئيس جو بايدن صلاحيات حظر عملاق التواصل الاجتماعي الصين "تيك توك" في الولايات المتحدة، بسبب مخاطر أمنية وسط مخاوف من استخدام بكين التطبيق من أجل مهام تجسسية.

ونقلت رويترز عن عضوين بمجلس الشيوخ الأميركي قولهما إن جهودهما للتصدي لتهديدات التكنولوجيا الأجنبية تتقدم، كاشفان أنهما سيقدمان تشريع يهدف إلى منح إدارة بايدن سلطات جديدة لحظر ت "تيك توك" وتطبيقات أخرى قد تشكل مخاطر أمنية.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض لرويترز إن الإدارة "تعمل مع الكونغرس" لكنها امتنعت عن قول ما إذا كانت ستؤيد تشريع مجلس الشيوخ.

وتعرض "تيك توك" لانتقادات متزايدة بسبب مخاوف من أن بيانات المستخدم قد ينتهي بها الأمر في أيدي الحكومة الصينية، مما يقوض المصالح الأمنية الغربية، فيما سيمثل الرئيس التنفيذي للشركة، شو زي تشيو، أمام الكونغرس في 23 آذار/ مارس الجاري.

ويعتزم السناتور الديمقراطي مارك وارنر والجمهوري جون ثون وآخرون الكشف عن أحدث سلسلة من المقترحات لمنح الإدارة أدوات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أميركي.

وقال مكتب وارنر إن مشروع القانون يحمل عنوان "تقييد ظهور التهديدات الأمنية التي تهدد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تقييد)" وإنه "سيعالج بشكل شامل التهديد المستمر الذي تشكله التكنولوجيا من الخصوم الأجانب، مثل TikTok".

وقدمت الإدارة مدخلات بشأن مشروع قانون أعضاء مجلس الشيوخ، حسبما قال شخص مطلع على الأمر لرويترز. ورفض البيت الأبيض القول ما إذا كان سيؤيد مشروع قانون مجلس الشيوخ.

وتعد منصة "تيك توك" من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، من ناحية عدد المتابعين، والفئات العمرية التي تتابعها، وطبيعة المحتوى المتابع، وخاصة الإخباري منه.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، أقرت مشروع قانون يسهل على مجلس النواب، حظر منصة تيك توك، المملوكة لشركة صينية، رغم وجود أصوات أمريكية تعتبر الأمر تهديدا لحرية التعبير.

وحمل مشروع القانون الذي أقر في لجنة الشؤون الخارجية، اسم "ردع الخصوم التكنولوجيين لأمريكا"، وقال رئيس اللجنة مايكل ماكول: "يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر تيك توك أو أي تطبيقات برمجية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وتابع: "تيك توك يشكل تهديدا أمنيا. إنه يسمح للصين بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأمريكيين لاستخدامها في أنشطتها الخبيثة".

وتكشف أرقام إحصائية لـ"مركز بيو للأبحاث" عن تصاعد عدد البالغين، الذين يتلقون الأخبار بصورة منتظمة من تيك توك، بخلاف مواقع التواصل المختلفة.

ويبلغ عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، 136.42 مليون مستخدم.