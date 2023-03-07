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كيف تتحقق من صحة بطارية هاتفك ومتى يجب استبدالها؟

الأربعاء 08 مارس 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتحقق من صحة بطارية هاتفك ومتى يجب استبدالها؟



وكالات / سما /

تفيد خطوة مراقبة صحة بطارية هاتف آيفون في تحديد الوقت المناسب لاستبدالها، وفي هذه الأوقات تحديدًا يرغب كل مستخدمي هواتف آيفون في التحقق من صحة البطارية بعد أن أعلنت آبل عن رفع رسوم استبدال بطاريات هواتف آيفون السابقة لهواتف آيفون 14 بدءًا من شهر مارس.

إذ تبلغ رسوم خدمة استبدال البطارية في سلسلة هواتف آيفون 14 بعد انتهاء فترة الضمان 99 دولارًا أميركيًا. والتغيير في أسعار البطاريات الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس يشمل زيادة في تكلفة استبدال البطارية لجميع طرز آيفون الأقدم بمقدار 20 دولارًا. وهذا يعني أن تكلفة استبدال البطارية في طرز آيفون 13 إلى آيفون X سترتفع إلى 89 دولارًا بدلًا من 69 دولارًا، وهواتف آيفون SE وآيفون 8 والطرز الأقدم إلى 69 دولارًا بدلًا من 49 دولارًا.

إذا كنت تستبدل هاتف آيفون كل عام أو عامين بطراز أحدث، لن تواجه مشكلات في البطارية. ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم هواتف آيفون عمرها عامان أو أكثر، قد يواجهون مشكلات في البطارية بسبب دورات الشحن الكثيرة التي تعرضت لها البطارية.

فإذا كنت تواجه مشكلات في البطارية مثل: انخفاض نسبة الشحن بسرعة، أو توقف تشغيل الهاتف بشكل مفاجئ ومتكرر، يمكنك التحقق من صحة بطارية هاتف آيفون في تطبيق الإعدادات المدمج في الهاتف، لتحديد الوقت الأنسب لاستبدالها.

للتحقق من صحة البطارية في هاتف آيفون، افتح تطبيق (الإعدادات) Settings ثم اتبع الخطوات التالية:

  • مرر إلى الأسفل وانقر فوق خيار (البطارية) Battery.

  • انقر فوق خيار (صحة البطارية والشحن) Battery Health & Charging.

  • ستظهر سعة البطارية الحالية في الأعلى بجانب خيار (Maximum Capacity).

 

متى يجب استبدال بطارية آيفون؟

ضمن قسم (صحة البطارية والشحن) Battery Health & Charging سيظهر تنبيه إذا كانت حالة البطارية متدهورة وما إذا كان ذلك يتسبب في حدوث مشكلات مثل الإغلاق المفاجئ أو انخفاض مستوى أداء الهاتف.

إن بطاريات آيفون مصممة للاحتفاظ بنسبة تصل إلى 80% من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة عند العمل في الظروف العادية. وعندما تنخفض سعة بطارية آيفون إلى أقل من 80% من سعتها الأصلية، تُفعّل ميزة تسمى (إدارة الأداء) performance management تلقائيًا للمساعدة في منع حالات الإغلاق غير المتوقعة.

إذا رأيت تنبيه يشير إلى أن صحة البطارية متدهورة في هاتفك وبدأت بملاحظة انخفاض قوة أداء الهاتف، فتوجه إلى متجر آبل أو تواصل مع دعم آبل للحصول على بطارية بديلة معتمدة من شركة آبل.

#بطارية #آيفون #هواتف #تكنولوجيا

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