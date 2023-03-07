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مشعل : التهدئة خديعة كبرى لا تخدم سوى الاحتلال

الأربعاء 08 مارس 2023 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل : التهدئة خديعة كبرى لا تخدم سوى الاحتلال



رام الله / سما /

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، خالد مشعل، على أن التهدئة خديعة كبرى لا تخدم سوى الاحتلال، الذي يسعى إلى تمرير أجندته ومشاريعه ومخططاته، بأقل كلفة ممكنة.

وقال مشعل خلال ندوة في الأردن، إن الحديث عن التهدئة في فلسطين، يعني أن نترك لبنيامين نتنياهو المجال كي يحسم الصراع وفق الأجندة الإسرائيلية.

وأضاف: "التهدئة المزعومة تستوجب أن يصمت الفلسطيني عن حقه، وأن لا يقاوم، حتى يخلو الميدان للاحتلال الإسرائيلي ليصنع بعد ذلك ما يشاء".

ودعا إلى تعزيز الصمود الفلسطيني السياسي والعسكري والإعلامي، في مواجهة الاحتلال وإجراءاته وانتهاكاته.

ولفت إلى أن الاحتلال يتجرأ على الشعب الفلسطيني، ويهدم البيوت، ويرتكب المجازر المتلاحقة، دون أن يبالي بأحد.

وعد أن يستهدف الأردن ووصايته على المسجد الأقصى، مشدداً على أنه "حين تغيب البندقية من المحيط العربي، ويُترك الشعب الفلسطيني ليدافع عن حق الأمة بصدوره العارية؛ فإن هذا يجرّئ العدو أكثر وأكثر".

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