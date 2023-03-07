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وقوع الجثمان على الارض.. الأمن الفلسطيني يطلق قنابل الغاز والصوت على جنازة شهيد نابلس

الأربعاء 08 مارس 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقوع الجثمان على الارض.. الأمن الفلسطيني يطلق قنابل الغاز والصوت على جنازة شهيد نابلس



رام الله / سما /

وقع حادث مؤسف خلال تشييع جثمان الشهيد عبدالفتاح خروشة في نابلس، بإطلاق قوات الأمن الفلسطينية قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين بالجنازة.

ووقع جثمان الشهيد خروشة على الأرض قبل أن يتمكن بعض المشيعين من نقله بمركبة إلى مخيم عسكر الجديد، حيث تقطن عائلته.

ولم تعقب الجهات الرسمية على سبب إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه المشيعين.

من جانبه قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، إن هذا العمل يمثل "انحطاطًا وطنيًا وأخلاقيًا، وسيظل عارًا يلاحق من أعطى التعليمات لهؤلاء بالاعتداء على الشهيد".

وأضاف قاسم: "السلطة العاجزة تمامًا عن حماية شعبنا من عدوان المستوطنين، تلجأ إلى مهاجمة جثمان من رد العدوان عن أهلنا في نابلس".

وتابع: "قيادة السلطة مصرة على تنفيذ مخرجات قمة العقبة الأمنية حتى لو كان على حساب العدوان على رموز الشعب الفلسطيني".

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