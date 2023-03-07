هنية يلتقي السفير الياباني لبحث استمرار دعم الرياضة والشباب

غزة / سما /

التقى عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة مع يونيتشي ناكاشيما السفير الياباني الجديد في فلسطين لبحث دعم قطاعي الرياضة والشباب في الفترة القادمة.

ورحب هنية بالسفير الجديد وقدم له التهنئة بالمهمة المكلف بها، والشكر والتقدير لدولة اليابان حكومةً وشعباً على ما تقدمه لفلسطين عامة وللرياضة خاصة من خلال المشاريع التي تم تنفيذها في وقت سابق وأبرزها مشروع ملعب رفح البلدي وبطولات طوكيو للشباب والمخيمات الصيفية والمشاريع الصغيرة.

وأطلع هنية السفير الياباني على طبيعة الظروف الرياضية والشبابية في غزة والمتعلقة بزيادة نسب البطالة من الخريجين.

بدورة أبدى السفير الياباني ناكاشيما شكره وتقديره للأسرة الرياضية والشبابية في فلسطين وغزة خاصة، مؤكداً على استمرار دعم البرامج الرياضية والشبابية من خلال دولة اليابان.

وقدم هنية للسفير الياباني هدية تمثلت في كرة “الحلم” التي ظهرت في مباريات نصف نهائي ونهائي كأس العالم 2022 في قطر.