  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الفدائي النسوي يلاقي نيبال في افتتاح تصفيات آسيا النسوية تحت 20 عاما

الأربعاء 08 مارس 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفدائي النسوي يلاقي نيبال في افتتاح تصفيات آسيا النسوية تحت 20 عاما



رام الله / سما /

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، تصفيات آسيا للمنتخبات النسوية تحت 20 عاما، والتي تستضيفها فلسطين.

وتفتتح منافسات البطولة بلقاء يجمع منتخبنا النسوي مع منتخب نيبال في اللقاء الذي يقام على إستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، كما يشارك في التصفيات منتخب جزر ماريانا الشمالية.

وقالت مدربة منتخبنا النسوي جينا خنوف خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله، اليوم، إن المنتخب الفلسطيني لديه الجاهزية الكاملة لخوض هذه التصفيات، والمنافسة من أجل التأهل للمرحلة التالية.

ولفتت إلى أن المنتخب يمتلك لاعبات بمستقبل واعد، وفي جميع المراكز، وهنّ مستعدات للمواجهة، حيث خضعن لفترة تحضيرية وتدريب لهذه التصفيات لنحو 8 أشهر.

وأشارت خنوف، إلى أن إقامة التصفيات في فلسطين يعتبر ميزة إضافية، وطاقة وشحنة إيجابية للاعبات، حيث يلعبن في أرضهن وأمام جمهورهن، مرحبة بمنتخبي نيبال ومارينا الشمالية على أرض فلسطين.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب النيبالي يام غورتغ، إن منتخب بلاده على أتم الاستعداد لخوض غمار التصفيات المؤهلة للبطولة التي ستقام في باكستان العام المقبل.

ولفت إلى أن منتخب نيبال خاض استعدادات وتدريبات مكثفة من أجل هذه البطولة على مدار ثلاثة أشهر.

أما مدرب جزر مارينا الشمالية، فقال، إن المشاركة في هذه البطولة هو هدف بحد ذاته، وأنه يثبت حضوره ووجوده عبر الأداء الجيد فيها.

#الفدائي النسوي #تصفيات آسيا للمنتخبات النسوية #فلسطين #نيبال

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: 6 شهداء و26 إصابة خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

اغتيال منفذ عملية حوارة.. من هو؟ (صور وفيديو)

كتائب القسام توجه رسالة لشعبنا عقب مجزرة الاحتلال في جنين

بالفيديو: إصابة 3 جنود إسرائيليين في جنين

حماس والجهاد تعقبان على مجزرة الاحتلال في جنين

بالفيديو: كتيبة جنين تسقط طائرتين مسيّرتين للاحتلال

جيش الاحتلال يكشف عن "حادثة خطيرة" على الحدود اللبنانية (شاهد)

الأخبار الرئيسية

image_processing20230308-1071-5vz4qs

يديعوت تكشف : هكذا وصل الجيش الإسرائيلي لمنفذ عملية حوارة في قلب مخيم جنين

ليبرمان : انتبهوا لما سيحدث خلال أيام في شمال اسرائيل..

حماس في رسالة لنتنياهو: اللعب مع غزة سيكون ثمنه أكبر مما تتخيل

image_processing20230308-1071-24zefl

واشنطن تبرر مداهمة جيش الاحتلال كجزء من "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"

image_processing20230307-1071-sf7j3k

"الشهيد الجد".. من هو منفذ عملية حوارة الذي اغتالته "إسرائيل"؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية