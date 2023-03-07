الفدائي النسوي يلاقي نيبال في افتتاح تصفيات آسيا النسوية تحت 20 عاما

رام الله / سما /

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، تصفيات آسيا للمنتخبات النسوية تحت 20 عاما، والتي تستضيفها فلسطين.

وتفتتح منافسات البطولة بلقاء يجمع منتخبنا النسوي مع منتخب نيبال في اللقاء الذي يقام على إستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، كما يشارك في التصفيات منتخب جزر ماريانا الشمالية.

وقالت مدربة منتخبنا النسوي جينا خنوف خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله، اليوم، إن المنتخب الفلسطيني لديه الجاهزية الكاملة لخوض هذه التصفيات، والمنافسة من أجل التأهل للمرحلة التالية.

ولفتت إلى أن المنتخب يمتلك لاعبات بمستقبل واعد، وفي جميع المراكز، وهنّ مستعدات للمواجهة، حيث خضعن لفترة تحضيرية وتدريب لهذه التصفيات لنحو 8 أشهر.

وأشارت خنوف، إلى أن إقامة التصفيات في فلسطين يعتبر ميزة إضافية، وطاقة وشحنة إيجابية للاعبات، حيث يلعبن في أرضهن وأمام جمهورهن، مرحبة بمنتخبي نيبال ومارينا الشمالية على أرض فلسطين.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب النيبالي يام غورتغ، إن منتخب بلاده على أتم الاستعداد لخوض غمار التصفيات المؤهلة للبطولة التي ستقام في باكستان العام المقبل.

ولفت إلى أن منتخب نيبال خاض استعدادات وتدريبات مكثفة من أجل هذه البطولة على مدار ثلاثة أشهر.

أما مدرب جزر مارينا الشمالية، فقال، إن المشاركة في هذه البطولة هو هدف بحد ذاته، وأنه يثبت حضوره ووجوده عبر الأداء الجيد فيها.