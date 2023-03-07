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المدعي العام الإسباني يدين برشلونة في قضية رشوة الحكام

الأربعاء 08 مارس 2023 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدعي العام الإسباني يدين برشلونة في قضية رشوة الحكام



وكالات / سما /

قال تقرير صحفي إسباني، إن مكتب المدعي العام بإسبانيا، قرر الاستمرار في السير بقضية الفساد ودفع الأموال من قبل نادي برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجة الحكام السابق.

وبحسب صحيفة "ماركا" نقلا عن "إل باييس"، فإنه تم إثبات أن برشلونة مسؤول عن الجريمة وكذلك الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

وأضافت الصحيفة: "هناك عدد كبير من رؤساء النادي تأثروا بهذه القضية مثل خوان جاسبارت، خوان لابورتا، وساندرو روسيل، في الفترة المذكورة قبل أن يصبح بارتوميو رئيسا للنادي".

وتابع التقرير: "سيتهم مكتب المدعي العام برشلونة بالفساد، وهي جريمة دخلت حيذ التنفيذ الجنائي لعام 2010، والتي تشمل الاحتيال في المجال الرياضي".

وستحال الشكوى إلى محكمة في مدينة برشلونة، بعد جمع النتائج والمستندات التي توصل لها عملاء الشرطة نتيجة للتحقيقات التي أجريت من عام 2011 وحتى يوليو 2018، حين وضع بارتوميو حدا لهذه الممارسات.

#المدعي العام #برشلونة #الحكام #الدوري الاسباني

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