بايرن ميونيخ يحسم موقفه من التعاقد مع كانسيلو في الصيف

ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن إدارة بايرن ميونخ الألماني قد قررت عدم التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو عقب انتهاء إعارته مع الفريق في الصيف المقبل.

وانتقل الدولي البرتغالي كانسيلو ابن 28 عاماً للعب في صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر في شهر يناير الماضي قادماً من مانشستر سيتي.

ويمتلك بايرن ميونخ بنداً في عقد إعارة جواو كانسيلو يتيح له التعاقد بشكلٍ نهائي مع اللاعب بمبلغ 70 مليون يورو، ولكن يبدو أن إدارة البايرن قررت عدم التعاقد مع النجم البرتغالي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بايرن ميونخ قد قرر أنه يجب إعادة جواو كانسيلو إلى فريقه الأصلي مانشستر سيتي بعد انتهاء الموسم حيث لم يمر وقته في ألمانيا كما كان يأمل.

وأوضح الموقع أن نفس مشكلة جواو كانسيلو في مانشستر سيتي وعلى إثرها رحل عن الفريق تحدث الآن في البايرن بسبب دوره البسيط الذي يلعبه في تشكيلة المدرب الشاب ناجيلسمان.

وأكمل الموقع أن مانشستر سيتي هو الآخر لا يرغب في الإبقاء على كانسيلو، لذلك فالنادي مرحب تماماً لبيع اللاعب في الصيف المقبل.