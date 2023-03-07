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لابورتا يكشف تفاصيل اجتماعه مع والد ليونيل ميسي

الأربعاء 08 مارس 2023 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا يكشف تفاصيل اجتماعه مع والد ليونيل ميسي



وكالات / سما /

تحدث خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة عن عدد من المواضيع الساخنة والحيوية في مستقبل النادي الكاتالوني، ولم يتوانى عن الكشف عن أسرار الاجتماع الذي عقده مع والد ليونيل ميسي مؤخرًا.

كان ميسي، أسطورة نادي برشلونة، قد ارتبط مرارًا وتكرارًا بفكرة العودة إلى النادي الكاتالوني حسب العديد من التقارير الصحفية والإعلامية، ومع ذلك لا يزال لابورتا يتعامل مع الأمر بحذر عند الحديث عنه.

قال لابورتا عن احتمال عودة ليونيل ميسي: “لقد التقينا بوالده، وتحدثنا. هنأته على انتصار الأرجنتين بكأس العالم، وتحدثنا عن تكريم ليو”.

استطرد: “لدى ليو مودة غير عادية تجاه برشلونة ولا أريد أن أقول المزيد لأجل الاحترام للاعب ولباريس سان جيرمان الذي يلعب له، الأمر مع ميسي لا يتعلق بالمال، لقد تحدثنا عن التكريم.

قال لابورتا الذي قعتد أنه إذا كان الزمن قد عاد به مرة أخرى، لفعل الشئ نفسه بانفصال ليونيل ميسي عن برشلونة، حيث لم يكن بالإمكان استمرار النجم الأرجنتيني في ملعب كامب نو.

أوضح لابورتا: “كنت سأتخذ نفس القرار، المؤسسة أعلى من اللاعبين والمدربين والرؤساء. لم يكن لدينا اللعب النظيف. كنت أود أن يستمر ولم أكن أعرف كيف أفعلها”.

اختتم رئيس نادي البلاوجرانا حديثه: “كان عليّ أن أختار ولقد اخترت المؤسسة، في باريس رأينا بعضنا البعض (أثناء حفل جوائز الفيفا)، من بعيد وتبادلنا النظرات فقط”.

#ميسي #خوان لابورتا #برشلونة

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