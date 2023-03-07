موقف ريال مدريد الحالي من التعاقد مع هالاند

أكد الإعلامي جوزيبي بيدريرول من El Chiringuito بأن نادي ريال مدريد لا ينظر حاليًا بشكلٍ إيجابي للتعاقد مع المهاجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، حيث أنه يُفضل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

يبني نادي ريال مدريد مستقبل خط هجومه على فينيسيوس جونيور، وهو أحد أسباب رفضهم الدخول في مطاردة على رافائيل لياو نجم ميلان، ومع ذلك فإن المرينيج بحاجة للاعب رقم 9 ليحل محل بنزيما في السنوات القادمة.

ولا تزال الصحافة تربط نادي ريال مدريد بالتعاقد مع النجم النرويجي الذي بدأ موسمه مع مانشستر سيتي بقوة ولكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة.

يملك النرويجي شرط يُمكنه من الرحيل عن نادي مانشستر سيتي وهو البند الذي يُمكن تفعيله في صيف عام 2024 ومع ذلك لا يبدو بأن اللاعب ضمن خطط النادي الملكي.

قال بيدريرول بأن ريال مدريد لا ينظر إلى هالاند بشكلٍ إيجابي، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ الطائلة التي عليه دفعها لجلب العملاق النرويجي إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

يعتقد العمالقة الإسبان بأن التوقيع مع هالاند لن يكون لديه نفس العوائد الاقتصادية على النادي مثل التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، هذا يعني أن ريال مدريد ليس واثقًا من استرداد الاستثمار في هالاند من خلال الجانب التجاري.