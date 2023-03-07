  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

في يوم المرأة العالمي- المبادرة الوطنية تحيي المرأة الفلسطينية

الأربعاء 08 مارس 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، التحية للمرأة الفلسطينية الصامدة والمبدعة ومصدر فخر واعتزاز الشعب الفلسطيني بأسره. ووجهت المبادرة التحية بشكل خاص للأسيرات الصامدات في سجون الاحتلال، وأمهات وزوجات وأخوات الشهداء والأسرى البواسل وكذلك للعاملات في المصانع والمؤسسات والهيئات، وللمعلمات والطالبات في جامعاتهن ومعاهدهن ومدارسهن. والنساء المبدعات في كل المجالات شتى المجالات العلمية والمعرفية والادبية والثقافية

وأكدت المبادرة أن المرأة الفلسطينية أوجدت لفلسطين مكانة مرموقة بين دول وشعوب العالم وتحدت محاولات الاحتلال شطب اسمها وتاريخها ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

وفي هذا اليوم العالمي للمرأة، الثامن من آذار، و من منطلق إيمان حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بدورها و قدراتها ومكانتها فإنها تؤكد أهمية تضافر الجهود للمحافظة على كرامة المرأة و السعي الحثيث لصون حقوقها الكاملة في إشارة لأهمية الإسراع بسن قانون حماية الأسرة وحماية حقوق المرأة .

كما دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لضرورة مضاعفة الجهود لإشراك النساء في مواقع اتخاذ وصناعة القرار السياسي والتنموي وضمان تمثيلها في مختلف الهيئات والاتحادات والمؤسسات الوطنية والمجتمعية .

وفي هذا الاطار أيضا فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تدعو لتمكين المرأة اقتصاديا والاستفادة من ابداعاتها ومواهبها وتعزيز قدراتها وتطويرها والاعتماد عليها في القيادة و الريادة.

وتغتنم حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و قطاعها النسوي فرصة إحياء الشعب الفلسطيني للثامن من آذار لتجدد تأكيدها على أهمية تطوير النهج الديمقراطي و دمقرطة الأطر والاتحادات النسوية و بما يضمن تمثيل ومشاركة المرأة على أسس ديمقراطية.

#اليوم العالمي للمرأة #المرأة الفلسطينية #المبادرة الوطنية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: 6 شهداء و26 إصابة خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

اغتيال منفذ عملية حوارة.. من هو؟ (صور وفيديو)

كتائب القسام توجه رسالة لشعبنا عقب مجزرة الاحتلال في جنين

بالفيديو: إصابة 3 جنود إسرائيليين في جنين

حماس والجهاد تعقبان على مجزرة الاحتلال في جنين

بالفيديو: كتيبة جنين تسقط طائرتين مسيّرتين للاحتلال

جيش الاحتلال يكشف عن "حادثة خطيرة" على الحدود اللبنانية (شاهد)

الأخبار الرئيسية

image_processing20230308-1071-5vz4qs

يديعوت تكشف : هكذا وصل الجيش الإسرائيلي لمنفذ عملية حوارة في قلب مخيم جنين

ليبرمان : انتبهوا لما سيحدث خلال أيام في شمال اسرائيل..

حماس في رسالة لنتنياهو: اللعب مع غزة سيكون ثمنه أكبر مما تتخيل

image_processing20230308-1071-24zefl

واشنطن تبرر مداهمة جيش الاحتلال كجزء من "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"

image_processing20230307-1071-sf7j3k

"الشهيد الجد".. من هو منفذ عملية حوارة الذي اغتالته "إسرائيل"؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية