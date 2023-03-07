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منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الأربعاء 08 مارس 2023 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني



جدة / سما /

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها وأدت إلى ارتقاء ستة شهداء وعدد من الجرحى الفلسطينيين.

واستنكرت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في بلدة حوارة، معتبرة ذلك امتدادا للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وحمّلت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها واعتداءاتها التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مطالبة الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

#منظمة التعاون الإسلامي #المجتمع الدولي

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