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ليبرمان : انتبهوا لما سيحدث خلال أيام في شمال اسرائيل..

الأربعاء 08 مارس 2023 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : انتبهوا لما سيحدث خلال أيام في شمال اسرائيل..



القدس المحتلة/ سما/

حذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان اليوم من أن تؤدي خطوات الائتلاف الحكومي اليميني الخاصة بـ"تقييد دور القضاء وتقسيم الشعب" إلى نهاية الكيان الإسرائيلي.

وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها وسائل اعلام عبرية إن تجاهل نتنياهو تصريحات وزرائه ضد جنود الاحتياط ووصفهم بالإرهابيين والفوضويين سيقود نحو "خراب مملكة إسرائيل" من جديد موضحا “نتنياهو يقود إسرائيل نحو خراب الهيكل الثالث عليك بتحمل المسؤولية والاستقالة” على حد تعبيره.

وحذر ليبرمان من أن العام الحالي سيشهد تغييرات دراماتيكية في ظل أزمة أمنية وقانونية واقتصادية.

وحول التهديد الإيراني قال "حتى نهاية العام سنتعرض لتهديد دراماتيكي ثلاثي أمني وقانوني واقتصادي وعلينا الانتباه لمجريات الأمور خلال الأيام القادمة في لبنان وطهران وما الذي سيشعر به سكان الشمال فقد بدأ الايرانيون بالسير نحو قنبلة نووية وسلاح نووي ولديهم اعتقاد أن إسرائيل تنهار من الداخل".

وقال "نتنياهو يقودنا نحو خراب الهيكل الثالث وكل من ينضم إليه سيساعد في ذلك".

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