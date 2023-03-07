الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال قطاع غزة

غزة / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين في بحر بلدة بيت لاهيا، والأراضي الزراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال فتحت النار صوب مراكب الصيادين العاملة قبالة شاطئي منطقتي السودانية والواحة غرب بيت لاهيا، ما أجبر الصيادين على التراجع باتجاه الشاطئ خشية على حياتهم.

وأضاف أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وثكناتهم العسكرية شمال القطاع، أطلقوا النار صوب أراضي المواطنين الزراعية القريبة شرق بلدة بيت حانون دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف الصيادين والمزارعين لحرمانهم من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم من خلال إطلاق النار وقنابل الغاز السام باتجاههم.