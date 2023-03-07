رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، المجزرة التي اركبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين وارتقى إثرها 6 شهداء إلى جانب 26 إصابة بينها خطيرة.

وتناولت، على صدر صفحاتها الأولى المسيرات التي عمت محافظات الوطن استنكارا لمجزرة الاحتلال، وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى إعلان الإضراب الشامل في مختلف المحافظات استنكاراً للمجزرة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- جنين.. أثر المخيم.. أثر فلسطين.. ستة شهداء و25 جريحا وإضراب شامل في محافظات الوطن اليوم

- الرئيس: المرأة الفلسطينية لعبت دورا محوريا في النضال والتغيير نحو الأفضل.. نؤكد التزامنا وحرصنا على أن تنال المرأة الفلسطينية كامل حقوقها

- أبو ردينة: عمليات القتل اليومية ضد شعبنا حرب شاملة وتدمير لكل شيء

- الشيخ: الاحتلال تنصل من الاتفاقيات المبرمة من خلال عمليات القتل والاعتقالات والاستيطان

- ملحم: الحكومة لم تتنصل من أي اتفاق أو التزام مع الاتحادات والنقابات المهنية

- "العفو الدولية": الإفلات من العقاب هو النمط السائد لمرتكبي العنف من المستوطنين

- برلمان جنوب أفريقيا يصوت على خفض مستوى العلاقات مع إسرائيل

- لمناسبة يوم المرأة: وقفات في محافظات الوطن اسنادا للأسيرات والأسرى

- جنود الاحتلال والمستوطنون.. تبادل أدوار في الاعتداء على المواطنين

بقرار من الرئيس: الإعلان عن تأسيس مؤسسة معين بسيسو في غزة

* "الأيام":

- مجزرة جديدة للاحتلال في مخيم جنين: 6 شهداء وعدة إصابات بينها خطيرة

- مسيرات ومواجهات ليلية تنديدا بمجزرة مخيم جنين وإسناداً للأسرى

- الرئيس: المرأة الفلسطينية لعبت دورا رياديا في النضال

- المستوطنون يشنون اعتداءات جديدة في مناطق عدة بحماية جيش الاحتلال

- الشيخ: القيادة تريد ضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه

- واشنطن: تنفيذ التزامات العقبة يمكن أن يساعد في تخفيف حدة التوترات

- إسرائيل: وحدات احتياط جديدة تنضم للاحتجاجات ضد إضعاف القضاء

- مجموعات من المستوطنين تقتحم الأقصى في "عيد المساخر" اليهودية

- الرئاسة: عمليات القتل اليومية ضد شعبنا حرب شاملة وتدمير لكل شيء

- الحركة الأسيرة تدعو إلى يوم غضب الجمعة المقبل

- برلمان جنوب إفريقيا يصوت على خفض مستوى العلاقات مع إسرائيل

* "القدس":

- 6 شهداء و26 جريحاً في مخيم جنين

- الرئيس: المرأة الفلسطينية ستبقى شريكة مناضلة تدافع عن حقوق شعبنا

- أبو ردينة: عمليات القتل اليومية ضد شعبنا حرب شاملة وتدمير لكل شيء

- مسيرات واعتصامات في الضفة والقطاع تنديداً بمجزرة الاحتلال في جنين

- المصادقة على 3 مخططات لبناء 700 وحدة استيطانية جديدة جنوب وفي أحياء القدس القديمة