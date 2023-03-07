فتوح يشيد بقرار برلمان جنوب إفريقيا تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الاحتلال

رام الله / سما /

أشاد ‏رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بقرار برلمان جنوب إفريقيا بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى دولة الاحتلال الفاشيّة، ردا على الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، إن عزل الاحتلال على المستوى الدولي يعتبر خطوة مهمة ورسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال والفاشيّة وسياسة الفصل العنصري.

وأضاف أن جنوب افريقيا هي رمز من رموز الحرية والانتصار على العنصرية التي عانى منها شعبها لسنوات طويلة.

وأعرب فتوح عن شكره لكافة الأحزاب التي قدمت ودعمت القرار؛ حزب الحرية الوطني الجنوب أفريقي الذي قدم مشروع القرار، وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وجميع أعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح القرار تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي تربطه علاقات صداقة على المستوي الرسمي والشعبي مع أبناء مانديلا رمز الحرية والكفاح وهزيمة العنصرية.