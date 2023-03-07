حماس في رسالة لنتنياهو: اللعب مع غزة سيكون ثمنه أكبر مما تتخيل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس في قطاع غزة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء في الضفة الغربية والقدس.

وأوضحت الصحيفة العبرية نقلًا عن مصادر في حماس لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن الأوضاع في قطاع غزة لن تدخل حالة من الهدوء طالما واصلت إسرائيل جرائمها في الضفة والقدس.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني قد يؤدي إلى تفجر مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل.

وأضافت أن ملف الأسرى قد يكون عنواناً لمواجهة عسكرية جديدة، في ظل توجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتضييق عليهم، وطرح قانون لإعدامهم، مهددةً بأن "هذا الملف وحدَه كفيل بتفجير الساحة الفلسطينية، وإدخال قطاع غزة في المعركة".

وأكدت المصادر أن المقاومة جاهزة لخوض معركة خلال الفترة المقبلة، وستستخدم أدوات أكبر وأكثر تأثيراً من تلك التي استخدمتها خلال معركة سيف القدس عام 2021.

ولفتت إلى أن المقاومة تراقب التطورات التي تشهدها الساحة الداخلية الإسرائيلية، وتحذر من سيناريو قد يذهب إليه نتنياهو للهروب من الضغط الداخلي، متمثل في شن حرب على غزة، مهددةً بأن "اللعب مع غزة سيكون ثمنه أكبر مما يتخيله نتنياهو".