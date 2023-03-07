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الاضراب يعم محافظات الضفة والاحتلال يرفع حالة التأهب

الأربعاء 08 مارس 2023 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاضراب يعم محافظات الضفة والاحتلال يرفع حالة التأهب



رام الله / سما /

 عم الاضراب الشامل اليوم الأربعاء، محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء جنين.

وكانت أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، أمس الثلاثاء، الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء في العدوان على جنين.

واستشهد أمس 6 مواطنين، وأصيب 12 آخرون خلال مجزرة نفذتها قوات الاحتلال في مدينة جنين، والشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، عبد الفتاح، حسين خروشة (49 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، محمد أحمد سليم خلوف (22 عاما).

ورفعت سلطات الاحتلال مساء الثلاثاء، حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس تحسبا من عمليات فدائية كرد على المجزرة التي نفذتها في مخيم جنين.

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