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المصادقة على 3 مخططات لبناء 700 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

الأربعاء 08 مارس 2023 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المصادقة على 3 مخططات لبناء 700 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

 تمت أمس الموافقة على 3 مخططات بناء استيطانية جديدة من قبل لجنة التخطيط في بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة، في جبل أبو غيم والمنطقة الصناعية تل بيوت، ومنطقة حديقة الحيونات المقامة على أراضي الولجة وبيت جالا، بمجموع حوالي 700 وحدة استيطانية، وآلاف الأمتار المربعة للمباني العامة والتجارية، وفق قرار الاحتلال.


ويعتبر هذا المشروع الخامس منذ مطلع العام الجاري 2023 وتنصيب حكومة اليمين المتطرف التي فتحت الباب على مصراعيه للمشاريع الاستيطانية ولم تعد تقيم وزن للتنديد والشجب والدولي والأميركي.


ووافقت لجنة التخطيط في بلدية الاحتلال على 3 مخططات استيطانية جديدة، تشمل تأجير، والتجديد، وبناء أبراج استيطانية، لتشكيل جدارا استيطانيا وديمغرافيا يفصل جنوب القدس المحتلة عن عمقها في الضفة الغربية.


ويقع المخطط الأول، مخطط "Civic Center" في تل بيوت، في مجمع شوارع مركزي يفصل الشطر الغربي من القدس عن الشطر الشرقي، ويربط المنطقة الجنوبية بالتجمع الاستيطاني كفار عتصيون، والبؤر الاستيطانية في شمال مدينة الخليل.


ووفق بلدية الاحتلال، يغطي مساحة المخطط الأول حوالي 16 دونمًا، وتقترح الخطة إلغاء منطقة مخصصة كطريق معتمد، حيث سيمر القطار الخفيف وإنشاء برج سكني من 30 طابقًا يضم 115 وحدة استيطانية، بينما تحتوي الطوابق السفلية للبرج على محال للاحتياجات العامة وواجهة تجارية أيضا.


وتنص الخطة على إقامة مبنى استيطاني من 12 طابقًا يضم 42 وحدة سكنية.


أما المخطط الثاني ويضم برجين سكنيين جديدين من 34 طابقًا، فوق طابقين سفليين، بما في ذلك واجهة تجارية ومناطق عمل، وإجمالي 330 وحدة استيطانية.


وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم مخصصات للاحتياجات العامة في منطقة الطابق السفلي، على المستوى الخلفي الواقع باتجاه شبكة النقل العام الحالية والقطار الخفيف الذي يجري الاعداد له ليصل حديقة الحيوانات.


والخطة الثالثة، تقضي بإنشاء برجين استيطانيين جديدين وبرجًا مكونًا من 30 طابقًا وبرجًا مكونًا من 16 طابقًا تشمل واجهة تجارية وإجمالي 210 وحدة استيطانية.


وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للخطة، سيتم إنشاء مركز رعاية نهارية ورياض أطفال وفرع لمركز مجتمعي وكنيس، بالإضافة إلى معبر للمشاة بين برجين استيطانيين.


وقال رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون، بأن "البلدية ستواصل هذه السياسة بهدف إضافة أكبر عدد ممكن من الوحدات الاستيطانية".

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