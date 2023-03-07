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الطقس: اجواء غائمة جزئيا وباردة نسبياً اليوم وغداً

الأربعاء 08 مارس 2023 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة جزئيا وباردة نسبياً اليوم وغداً



رام الله / سما /

يكون الجو  اليوم الاربعاء غائما جزئيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

 غدا الخميس يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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