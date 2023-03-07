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الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل قيادياً بحماس

الأربعاء 08 مارس 2023 05:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل قيادياً بحماس



نابلس/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية  بأن أعدادًا كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، وسط اشتباكات عنيفة ومواجهات مع الشبان.

وذكر المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه الشبان خلال اقتحامها لمخيم عسكر القديم.

وداهمت القوات عدة منازل في مخيم عسكر من ضمنها منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة، بعد وصول تعزيزات كبيرة إثر اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حماس أحمد صقر "أبو بصير" بعد مداهمة منزله في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

#الاحتلال #نابلس

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