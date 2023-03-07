تلبية لنداء "عرين الأسود".. مسيرات حاشدة بالضفة وغزة (صور وفيديو)

استجابة لنداء وجهته مجموعات "عرين الأسود"، انطلقت مسيرات حاشدة عمت الضفة الغربية وقطاع غزة دعماً للمقاومة الفلسطينية، والأسرى. وجابت المسيرات الغاضبة شوارع نابلس ورام الله والخليل وطولكرم، وقطاع غزة. ففي نابلس تجمع المواطنون على دوار الشهداء بنابلس، وساروا في مسيرات محمولة مرددين خلالها هتافات لـ”عرين الأسود” والمقاومة.

وتجمع عدد من المواطنين على دوار ابن رشد في الخليل، فيما خرجت مسيرة مركبات في طولكرم.

وفي قطاع غزة، تجمع مئات المواطنين في مختلف المحافظات، وأشعلوا الإطارات المطاطية ورددوا هتافات داعمة للمقاومة.

ودعت مجموعات عرين الأسود المواطنين مساء أمس الثلاثاء، إلى الخروج منتصف الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، إسناداً للمقاومة الفلسطينية والأسرى في سجون الاحتلال.

ونعت عرين الأسود، شهداء مجزرة جنين، مؤكدة أن البوصلة ستبقى موجهة نحو الاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 26 آخرين بالرصاص الحي مساء الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه مخيم جنين ومحاصرته منزلاً. والشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، طارق زياد ناطور (27 عاماً)، زياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، محمد أحمد سليم خلوف (22 عاماً).