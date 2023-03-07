جنين: وقفة إسناد للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال

جنين/سما/

ظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جنين اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وذلك على شرف الثامن من آذار تحت شعار "لا للاحتلال .. لا للاستيطان وجرائم الاحتلال والممارسات العنصرية ضد أسرانا".

وجرت الوقفة في ميدان الشهيد ياسر عرفات أمام مقر المحافظة بمشاركة محافظ جنين أكرم الرجوب، ورئيس فرع الاتحاد في جنين وفاء زكارنه، المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، وفصائل العمل الوطني، والمؤسسات الرسمية والأهلية .

ووجه الرجوب التحية للمرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، مؤكدا دورها النضالي في كافة مراحل تاريخ القضية الفلسطينية، والتي أصبحت رمزا للنضال والصمود. وقال "إن قضية الأسرى محورية لدى الشعب الفلسطيني الذي يقف إلى جانب أسراه في سجون الاحتلال في خطواتهم النضالية رفضا للإجراءات القمعية بحقهم".

بدورها ، أشارت زكارنه إلى ما يعانيه الأسرى وخاصة الأسيرات بفعل إجراءات ادارة السجون التي تحاول كسر إرادتهم من خلال الإجراءات العقابية التي تهدف الى النيل من حقوقهم المشروعة والتي كفلها القانون الدولي.