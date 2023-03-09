  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر تحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل وتوفير الحماية الدولية لشعبنا

الثلاثاء 07 مارس 2023 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل وتوفير الحماية الدولية لشعبنا



الدوحة/سما/

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين والذي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، وعدته امتداداً لجرائمه المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكه الصارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت "الخارجية القطرية" في بيان اليوم الثلاثاء، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

#قطر

الأكثر قراءة اليوم

صورة : جيش الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين في جبع قضاء جنين

بينها 3 بالإعدام .. أحكام قضائية بحق مُتخابرين وتجار مخدرات بغزة

أسعار صرف العملات

زوجة أوباما تكشف سبب بكائها بعد تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا

اتهام: قتل قريبه محمد عماش إثر خلاف على معطف

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

وزير الدفاع الأمريكي يحثّ نتنياهو على الالتزام بتفاهمات العقبة

الأخبار الرئيسية

20230309085843

3 إصابات في عملية إطلاق نار بتل أبيب واستشهادالمنفذ

هليفي

جيش الاحتلال: "أخطأنا في نشر القوات والسيطرة" على اعتداءات المستوطنين بحوارة

image_processing20230309-1071-36cd46

اشتية يعلن انتهاء ازمة النقابات بعد توقيع الاتفاقيات معها

نتنياهو يعرض على إيطاليا.. الغاز مقابل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

image_processing20230309-1071-ajocai

صورة : الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة عن شهداء عملية جبع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية