إصابة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل

الخليل/سما/

أصيب مواطنان بالرصاص وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، ومخيم العروب، وقرية خرسا، بمحافظة الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي "عصيدة" و"بيت زعتة" في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية، وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي صوب المواطنين ومنازلهم، حيث أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي وآخرون بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وفي قرية خرسا جنوب غرب الخليل، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.