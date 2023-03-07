وقفة إسناد للأسرى وتنديدا بجرائم الاحتلال في أريحا

أريحا/سما/

شاركت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة أريحا والأغوار، مساء اليوم الثلاثاء، في وققة إسناد للأسرى، وتنديدا بعدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين.

وأقيمت الوقفة عند دوار مدينة أريحا المركزي، بدعوة من نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وإقليم "فتح" بأريحا وسائر القوى الوطنية.

ورفع المشاركون، الأعلام الفلسطينية وصورا لعدد من الشهداء والأسرى، ورددوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، والمساندة للأسرى في معتقلات الاحتلال الذين يتعرضون لقمع متواصل وقرارات وإجراءات تعسفية من حكومة الاحتلال.

وندد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل خلال الوقفة، بجرائم الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وخارجها من استهداف مستمر للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

وقال، "إن الاحتلال يظن وهو يتلذذ في قتل واعتقال واستهداف أبناء شعبنا أنه سينال من عزيمتهم، فهو واهم، ولن يستسلم شعبنا ولن نترك أسرانا وهم أعز ما نملك، فريسة للاحتلال وحكومته."

وأكد على أولوية تحرير جميع أسرانا، واسترداد جثامين شهدائنا، والالتقاف خلف قيادة الرئيس محمود عباس حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مضيفا أن الاستهداف الذي تشهده مدينة أريحا من قبل الاحتلال هو استهداف لكل محافظات الوطن، وستبقى مدينة أريحا صامدة في وجه المحتل.

من جانبه، قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، "إننا نقف اليوم وققة إسناد ودعم للأسرى في اليوم الـ22 لخطواتهم النضالية الاحتجاجية وهم يرفضون كافة الإجراءات التنكيلية للاحتلال بحقهم، وعلى إثر جريمة الاحتلال النكراء في مخيم جنين".