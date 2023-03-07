وقفة إسناد للأسرى وتنديدا بجرائم الاحتلال في الخليل

الخليل/سما/

شارك أبناء شعبنا في محافظة الخليل، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد للأسرى في معتقلات الاحتلال، وتنديدا بإجراءات الاحتلال بحقهم، وجرائمه بحق أبناء شعبنا كافة.

ونظمت الوقفة، أقاليم حركة "فتح في محافظة الخليل، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، تلبية لدعوة لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة.

ورفع المشاركون يافطات تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته، وتوفير الحماية لشعبنا ولأسرانا في معتقلات الاحتلال.

وقال الناطق الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمجد النجار إن وقفات مماثلة نظمت بلدات دورا ويطا وحلحول، إلى جانب الوقفة في مدينة الخليل.

وأوضح أن هذه الوقفات تضمنت كلمات لأقاليم حركة "فتح" في محافظة الخليل، ومؤسسات المحافظة والقوى الوطنية، نددوا خلالها بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، والإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال بحق الأسرى في محاولة للنيل من صمودهم.