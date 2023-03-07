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مقاومون يستهدفون مستوطنة"ميراف" شرق جنين

الثلاثاء 07 مارس 2023 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاومون يستهدفون مستوطنة"ميراف" شرق جنين



جنين/سما/

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم، الرصاص تجاه مستوطنة "ميراف" شرق محافظة جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومون أطلقوا النار بشكل كثيف صوب مستوطنة "ميراف" شرق جنين، مبينة أن خلفيات عملية إطلاق النار لم تعرف حتي اللحظة.

وتأتي عملية اطلاق النا هذه بعد، المجزرة التي ارتكبتها آلة البطش "الاسرائيلية"، عصر اليوم الثلاثاء، في مخيم جنين وأسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة 19 آخرين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على الجرائم المتكررة بحق الفلسطينيين.

#جنين

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