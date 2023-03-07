كتائب القسام توجه رسالة لشعبنا عقب مجزرة الاحتلال في جنين

جنين/سما/

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، رسالة إلى أبناء شعبنا في أعقاب مجزرة الاحتلال في مخيم جنين والتي أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة 26 آخرين.

وقالت الكتائب في بيان عسكري وصل وكالة سما: إننا في كتائب القسام ندعو كل مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه، والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل؛ تحقيقاً لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا "ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيز" "واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم".

وأضافت القسام:" نزف إليكم ثلةً جديدةً من أبطال وأحرار شعبنا شهداء على درب المقاومة والجهاد والبطولة ارتقوا مساء هذا اليوم في مخيم جنين قلعة الصمود والمقاومة ثابتين على درب الشهداء الأبطال من قبلهم، موفون بعهد الله وميثاق الدم والشهادة، راسمين طريق النصر والحرية لشعبنا وقدسنا وفلسطيننا، وعلى رأسهم الشهيد القسامي البطل/ عبد الفتاح خروشة "أبو خالد" منفذ عملية حوارة التي قتل فيها اثنان من مجرمي المغتصبين، والتي جاَءت رداً ودفاعاً عن شعبنا في وجه جرائم المغتصبين الحاقدين، والشهيد القسامي البطل/ معتصم صباغ ابن مخيم جنين الإباء.

فيما يلي نص بيان عسكري صادر عن :

...::: كتائب الشهيد عز الدين القسام :::...

كتائب القسام تزف المجاهدين عبد الفتاح خروشة ومعتصم صباغ وإخوانهم أبطال التصدي للعدوان على جنين

شعبنا الفلسطيني المجاهد البطل..

نزف إليكم ثلةً جديدةً من أبطال وأحرار شعبنا شهداء على درب المقاومة والجهاد والبطولة ارتقوا مساء هذا اليوم في مخيم جنين قلعة الصمود والمقاومة ثابتين على درب الشهداء الأبطال من قبلهم، موفون بعهد الله وميثاق الدم والشهادة، راسمين طريق النصر والحرية لشعبنا وقدسنا وفلسطيننا، وعلى رأسهم الشهيد القسامي البطل/ عبد الفتاح خروشة "أبو خالد" منفذ عملية حوارة التي قتل فيها اثنان من مجرمي المغتصبين، والتي جاَءت رداً ودفاعاً عن شعبنا في وجه جرائم المغتصبين الحاقدين، والشهيد القسامي البطل/ معتصم صباغ ابن مخيم جنين الإباء.

وإننا في كتائب القسام ندعو كل مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه، والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل؛ تحقيقاً لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا "ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيز" "واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم".

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الثلاثاء 15 شعبان 1444هـ

الموافق 07/03/2023م