الحركة الأسيرة تدعو لـ"يوم غضب" الجمعة القادمة

رام الله/سما/

دعت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، لجعل الجمعة القادمة يوم غضب في وجه سياسات حكومة الاحتلال.

جاء ذلك في بيان صحفي حمل رقم 5 نشره مكتب إعلام الأسرى، أكدت فيه أن شعبنا إذا انتفض أبدًا لن ينكسر.

وشددت على أن المعركة في السجون لن تتوقف إلا بتراجع العدو عن إجراءاته؛ وإلا فإن بركان الحرية سينفجر في وجهه.

ووجهت رسالة إلى قيادات شعبنا قالت فيها "إن شعبنا الأبي ودماء شهدائه وآلام جرحاه ومعاناة أسراه تستحق منكم أن تتوحدوا في وجه العدوان، فهذا العدو لا يخشى إلا وحدتكم".



نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم "5"

صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

يا شعبنا العظيم، يا شعب الشهداء والتضحيات العظام.

وأنتم تلتحمون مع أبنائكم ومقاتليكم خلف قضبان الأسر؛ نبرق لكم برسالة حب ووفاء لأمهات شهدائنا الأبرار، ولجرحانا البواسل، ولكم يا شعبنا الأبي وأنتم ترسلون لنا رسالة وفاء، نعاهدكم بأن نبقى المخلصين لكم، والسائرين على درب الشهداء.

فلا قيد المحتل ولا قضبان السجن ولا قهر السجان ولا عقود الأسر وسنينه تثنينا عن الاستمرار في كفاحنا ونضالنا ضد هذا المحتل الذي لا يفهم إلا لغة القوة، ولكم يا شعبنا نقول إن أبنائكم ما زالوا وسيبقون على عهدكم بهم، مقاتلين أشداء في وجه المحتل، صامدون كجبال فلسطين، ما كلت عزيمتنا، ونموت واقفين ولن نركع.

ورسالتنا إلى حكومة الفاشيين الصهاينة من "حمقى التلال" و"أبناء كهانا"؛ أنتم أصغر من أن تكسروا إرادة شعبنا من خلال كسر إرادتنا، وإن نسيتم من نكون فقادم الأيام ستذكركم من جديد أن شعبًا ينجب عدي التميمي لا يمكن أن يرفع رايةً بيضاء، وأن بركان الحرية إذا انطلق سيحرق كل معتدٍ غاشم، وإن قمعكم واعتداءاتكم على مدننا وقرانا وسفككم لدماء شعبنا سيفتح أبواب جهنم عليكم، والتي لن تُغلَق إلا بحرية شعبنا الأبي وتحرير وطننا الحبيب، ولم ولن نسمح للتاريخ بأن يسجل في صفحتنا أننا خضعنا لعدوانكم الغاشم، وسيُكتب صمودنا في هذه الجولة في صفحات التاريخ بمدادٍ من نور.

يا شعبنا العظيم؛ إن هذا المحتل أوهن من أن يواجه إرادتكم الحرة، وهو أوهن من أن يواجه إرادتنا خلف القضبان، وإن معركتنا لن تتوقف إلا بتراجع هذا العدو، وإلا فإن بركان الحرية سينفجر في وجهه.

ورسالتنا إلى قيادات شعبنا أن شعبنا الأبي ودماء شهدائه وآلام جرحاه ومعاناة أسراه تستحق منكم أن تتوحدوا في وجه العدوان، فهذا العدو لا يخشى إلا وحدتكم.

وإننا إذ نخاطبكم في هذه اللحظات المجيدة لنؤكد على جعل يوم الجمعة القادم يوم غضب في وجه سياسات حكومة الاحتلال، وإن شعبنا إذا انتفض أبدًا لن ينكسر.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

والحرية لشعبنا الأبي

والنصر لنا

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

الثلاثاء 15 شعبان 1444هـ

الموافق لـ 7 مارس 2023م