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الإفراج عن أسير من عنبتا مضى 21 عاما في سجون الاحتلال

الثلاثاء 07 مارس 2023 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن أسير من عنبتا مضى 21 عاما في سجون الاحتلال



طولكرم/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير وجيه أبو العون (50 عاما) من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بعد أن أمضى 21 عاما، في سجونها، آخرها سجن النقب الصحراوي، منذ اعتقاله عام 2002.

وأقامت حركة "فتح" إقليم طولكرم وعنبتا، استقبالا جماهيريا حاشدا لأبو العون لدى وصوله مسقط رأسه بلدة عنبتا.

ونقل أبو العون رسالة الأسرى، قائلا: "رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال إلا أنهم يتمتعون بعزيمة ووحدة وطنية عالية"، مشددا على أنه لا بد "أن تبقى قضية الأسرى على سلم الأولويات في المحافل الدولية كافة، حتى الإفراج عنهم جميعا".

يشار إلى أن أبو العون أمضى ما مجموعه 24 عاما في سجون الاحتلال، منها 21 عاما بشكل متواصل.

#الاحتلال #طولكرم

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