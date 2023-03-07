مسيرات ووقفات في غزة تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين ودعما للأسرى

غزة/سما/

شارك آلاف المواطنين في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، بمسيرات ووقفات تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جنين، ودعما للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت المسيرات والوقفات بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى، تحت شعار "مسيرات الغضب" للتنديد بجريمة الاحتلال والمجزرة التي ارتكبها في جنين وراح ضحيتها ستة شهداء وأكثر من ستة وعشرين جريحا، بينهم إصابات خطيرة.

وأكدت "القوى" وقوفها والتفافها حول قضية الأسرى، بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية لليوم الثاني والعشرين على التوالي، منددة بالهجمة الشرسة على مخيم جنين.

وأفاد مصادر محلية، بأن المسيرات خرجت عقب صلاة العشاء من مختلف المساجد والساحات والميادين العامة، وتمركزت على مفترقات الطرق الرئيسية، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، كان آخرها مساء اليوم في جنين.

ففي مدينة غزة، شاركت الجماهير الغاضبة بمسيرة انطلقت من مفترق الاتصالات بحي الرمال غرب المدينة، وصولا إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب المدينة، رافعين علم فلسطين وصورا للأسرى ولافتات تحيي صمود الأسرى في وجه السجان وحكومة التطرف الفاشية بدولة الاحتلال.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، نظمت مسيرة على دوار النجمة في المدينة، بينما في خان يونس أقيمت وقفة بمنطقة الظهرة في المعسكر، إضافة إلى مسيرات في مخيمات النصيرات والبريج وسط القطاع، وفي جباليا شماله، استنكارا لجريمة الاحتلال في جنين ودعما وإسنادا للأسرى وقضاياهم العادلة.

وأكدت أن المساجد صدحت بالتكبير تنديدا بمجزرة جنين، ونصرة للأسرى الذين تمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل.

وألقيت خلال المسيرات والوقفات التضامنية والاحتجاجية، العديد من الكلمات من ممثلي لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أكدت تضامنها مع جنين، ومساندة لخطوات الأسرى النضالية.

ودعا المتحدثون أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول قضية الأسرى التي تعتبر ثابتا من الثوابت الوطنية.

وشارك عدد من الشبان الفلسطينيين، مساء اليوم، في فعالية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك استنكارًا وتنديدًا بجريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

وأقدم الشباب الفلسطيني على إشعال الإطارات المطاطية ، حداداً على أرواح شهداء جنين ورفضًا للجرائم الإسرائيلية المتواصلة.