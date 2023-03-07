"فتح": مجزرة جنين لن تزيدنا إلّا تمسّكًا بثوابتنا الوطنيّة وإصرارًا على إنهاء الاحتلال

رام الله/سما/

أكّدت حركة التحرير الفلسطينيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيليّ في جنين لن تزيدنا إلّا تمسُّكًا بثوابتنا الوطنيّة، وإصرارًا على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينيّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ونعت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، شهداء مجزرة جنين، الذين استشهدوا اليوم الثلاثاء، جرّاء عدوان جيش الاحتلال الهمجيّ على مخيّم جنين، داعية إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال وجيشه ومستوطنيه.

وأضافت أنّ هذا العدوان الهمجيّ يعبّر عن النهج الدمويّ لحكومة الاحتلال المأزومة التي تسعى من خلال إراقة دماء أبناء شعبنا إلى تصدير أزماتها الداخليّة، مؤكدةً أنّ الاحتلال ومستوطنيه سيحاسبون على جرائمهم المتواصلة بحقّ شعبنا.

ودعت حركة "فتح" المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ، وكبح جماح إرهاب منظومة الاحتلال المتواصل بحق شعبنا.