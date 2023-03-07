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اشتية يدين إرهاب الاحتلال في جنين

الثلاثاء 07 مارس 2023 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدين إرهاب الاحتلال في جنين



رام الله/سما/

- أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين مساء اليوم الثلاثاء، وذهب ضحيتها ستة شهداء، وعدد من الجرحى، إضافة لاستهداف المنازل، وتخريب الممتلكات.

وطالب اشتية الإدارة الأميركية، بالتدخل لوقف المجازر المتنقلة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات، التي يذهب ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا.

كما دعا المنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، وعن جميع الجرائم المرتكبة، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.

وأكد اشتية حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله لإنهاء الاحتلال ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وتقدم بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، من ذوي الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

#محمد اشتية

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