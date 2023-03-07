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بوغدانوف يبحث مع سفراء فلسطين ومصر والأردن تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية

الثلاثاء 07 مارس 2023 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوغدانوف يبحث مع سفراء فلسطين ومصر والأردن تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية



موسكو/سما/

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع سفراء مصر والأردن، وفلسطين، تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، وكذلك نتائج الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير في العقبة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاجتماع عقد اليوم الثلاثاء بناء على طلب الدبلوماسيين الأجانب.

ووفقا لما جاء في بيان وزارة الخارجية أوضح السفراء خلال المحادثة مواقف بلدانهم من تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، كما اطلعوا الجانب الروسي على نتائج اللقاء الفلسطيني الإسرائيلي، بمشاركة ممثلين عن مصر والأردن والولايات المتحدة في مدينة العقبة في 26 فبراير الماضي.

وأكد الجانب الروسي خلال اللقاء على أهمية اتخاذ إجراءات منسقة للحد من التوترات، كما أكد على استعداد روسيا للتنسيق مع شركاء الشرق الأوسط لمواصلة تضافر الجهود من أجل تحقيق تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القرارات ذات الصلة.

وتزامن الاجتماع رفيع المستوى في العقبة بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين ومصريين وأردنيين، الشهر الماضي مع الاشتباكات بين الفلسطيين والمستوطنين والتصعيد الأخير في الضفة الغربية .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التزام إسرائيل بتعليق النشاط الاستيطاني لعدة أشهر، واتفق ممثلو الدول الخمس على الاجتماع مرة أخرى في مدينة شرم الشيخ في مصر في مارس.

#ميخائيل بوغدانوف #روسيا

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