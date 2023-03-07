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ماذا طالب العمادي المسؤوليين الإسرائيليين؟

الثلاثاء 07 مارس 2023 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا طالب العمادي المسؤوليين الإسرائيليين؟



القدس المحتلة/سما/

طالب السفير القطري محمد العمادي، المسؤولين الإسرائيليين بالعمل على عدم تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في شهر رمضان، ووقف استفزاز مشاعر المسلمين جميعاً.

كما طالب العمادي خلال لقائه الإسرائيليين، عدم تغيير الواقع في المسجد الأقصى ووقف الإجراءات المتعلقة بقضية الأسرى الفلسطينيين، وكذلك وقف الاقتحامات للمدن والأحياء الفلسطينية مثلما حدث في منطقة حوارة بمحافظة نابلس من أجل تجاوز التطورات المتصاعدة ميدانياً.

وفي سياق متصل، عقد العمادي لقاءً مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع الفلسطينية على كافة الأصعدة، ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاء السفير القطري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدوحة قبل أيام.

فيما عقد السفير القطري لقاءً مع رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية بالقدس جورج نويل، جرى خلاله استعراض الأوضاع سياسياً وميدانياً وسبل وقف الإجراءات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.

كما التقى العمادي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين بورغسدرف، واستعرض معه تطورات الأوضاع الميدانية والتحديات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة وبحثا آليات التعاون المشترك في كافة الملفات، وخاصةً ما يتعلق بآخر مستجدات تنفيذ مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالغاز.

وسيعقد العمادي خلال زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية سلسلة أخرى من اللقاءات مع قيادة "حماس بغزة" وفصائل فلسطينية أخرى، بالإضافة لعدد من المسؤولين الأمميين والمحليين والدوليين.

#السفير العمادي

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