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الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال شرق خان يونس

الثلاثاء 07 مارس 2023 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال شرق خان يونس



خانيونس/سما/

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بنيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام والصوت، المزارعين ورعاة الأغنام شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الثكنة العسكرية المقامة فوق أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، فتحوا وبشكل عشوائي وعنيف نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والقنابل الصوتية تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في تلك المنطقة.

وذكر أن كثافة إطلاق النار والغاز أجبرت المزارعين ورعاة الأغنام على الانسحاب من المكان حفاظاً على حياتهم وعلى أغنامهم.

وكانت جرافات وآليات الاحتلال توغلت صباحاً شرق بلدة عبسان الجديدة وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.

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#الاحتلال #خانيونس

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