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فتوح: عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يفضح دموية حكومة نتنياهو

الثلاثاء 07 مارس 2023 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يفضح دموية حكومة نتنياهو



رام الله/سما/

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها يفضح دموية حكومة نتنياهو الفاشية ومضيها ببرنامجها الإرهابي المجرم ضد شعبنا.

وأضاف فتوح في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إعدام 6 مواطنين، وإصابة العشرات، وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز على المرضى داخل مستشفى ابن سينا وعلى مركبات الإسعاف والطواقم الطبية وقصف المنازل فوق رؤوس المدنيين من النساء والأطفال، وإطلاق قذائف صاروخية، دليل وشاهد على مدى الفاشية والإجرام لهذه الحكومة التي لم يمر يومان على ارتكابها جريمة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري لم يمضِ يوم دون ارتكاب جريمة أو المصادقة على قوانين عنصرية تشرعها وتحمي المجرمين من أعضاء حكومتها ومستوطنيها، بينما يكتفي المجتمع الدولي بالإدانة الخجولة دون أي خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

#روحي فتوح

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