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مستوطنون يعتدون على المواطنين والاحتلال يعتقل 3 شبان وسط الخليل

الثلاثاء 07 مارس 2023 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على المواطنين والاحتلال يعتقل 3 شبان وسط الخليل



الخليل/سما/

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، على المواطنين في حي تل الرميدة، وشارع الشهداء، والسهلة، وواد الحصين، وحارة جابر، وسط الخليل.

وأفاد مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين، ورشقوهم بالحجارة، واعتدوا عليهم بالضرب وغاز الفلفل والصعق بالكهرباء، عرف منهم رائد غريّب الذي أصيب بحالة إغماء.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين هادي وهاني أبو اسنينة، والشاب محمد النواجعة، من منازلهم في حارة بني دار، عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

يذكر أن عشرات المستوطنين اقتحموا عدة أحياء في البلدة القديمة بالخليل بمسيرات استفزازية، وجابوا شوارعها وأزقتها بحجة الاحتفال بـ"عيد المساخر"، ورددوا هتافات عنصرية وشتائم، فيما أغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية المؤدية إلى تل الرميدة وشارع الشهداء لساعتين، وعرقلت مرور المواطنين في أسواق البلدة.

#الاسنيطان #الخليل

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