ممثل ومخرج أميركي يدعو إلى معاقبة حكومة نتنياهو المتطرفة

واشنطن/سما/

انتقد الممثل والمخرج الأميركي مارك رافالو، بشدة، دعوات وزير المالية الإسرائيلي الفاشي بتسلئيل سموتريتش إلى القضاء على بلدة حوارة الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الممثل البالغ من العمر (55 عامًا) على صفحته الرسمية على تويتر: إن المسؤولين الإسرائيليين في الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو يجب أن يُمنعوا من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

"لقد حان الوقت لمعاقبة حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة الجديدة وحرمانها من التأشيرات لدعواتهم إلى الإبادة الجماعية"، قال رافالو في تغريدته.

واختتم روفالو حديثه: "لهذا تسميها منظمة العفو الدولية فصلًا عنصريًا ولماذا هي دولة فصل عنصري".

ونددت وزارة الخارجية الأميركية بتصريحات سموتريتش، وقالت: إن التصريحات "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين إلى التنصل "علنا وبوضوح" من تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال برايس للصحفيين الأسبوع الماضي "أريد أن أكون واضحا للغاية بشأن هذا. هذه التعليقات كانت غير مسؤولة، وبغيضة، ومثيرة للاشمئزاز، وترقى إلى مستوى التحريض على العنف".

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